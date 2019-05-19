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17:13, 19 мая 2019 4 632
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В аварии с врезавшейся в рекламный щит «Ауди» у ТЦ «Круиз» пострадали пять человек

В аварии с врезавшейся в рекламный щит «Ауди» у ТЦ «Круиз» пострадали пять человек

Фото: УМВД по Рязанской области

В аварии с Audi у ТЦ «Круиз» пострадали пять человек. Об этом сообщили в рязанском УМВД.

ДТП произошло в субботу, 18 мая, в 21:35 на Солотчинском шоссе. 41-летний рязанец на Volkswagen Tiguan ехал со стороны Северной окружной дороги в направлении улицы Есенина. Предварительно, поворачивая на перекрестке, он не уступил дорогу и столкнулся с ехавшей по «встречке» Audi A5, за рулем которой был 23-летний горожанин. От удара вторая машина сбила стоявшую у «зебры» 40-летнюю женщину и врезалась в рекламный щит.

Пешехода госпитализировали. Травмы также получили оба водителя, 35-летняя пассажирка Volkswagen и 22-летний пассажир Audi.


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