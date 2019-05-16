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21:28, 16 мая 2019 167
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Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета

Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета

Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета. Фотографию служебной машины опубликовали пользователи группы «Новости Рязани ВКонтакте».

Напомним, ранее в парке не нашли спортивное и игровое оборудование на сумму больше трех миллионов рублей. При этом, акт работ с подрядчиком подписали 22 июня, а контракт оплатили неделю спустя.

В четверг, 16 мая, об этой ситуации рассказали Владимиру Путину в прямом эфире на Медиафоруме ОНФ. Прямо во время трансляции в следком вызвали и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова.

Через несколько часов после эфира администрация Рязани прокомментировала ситуацию.


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