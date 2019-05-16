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Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета. Фотографию служебной машины опубликовали пользователи группы «
Напомним, ранее в парке
В четверг, 16 мая, об этой ситуации
Через несколько часов после эфира администрация Рязани
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Менее 60 дней осталось у рязанских предпринимателей, чтобы установить онлайн-кассы.