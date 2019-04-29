Жители Пронского района снова пожаловались на загрязнение Керди

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Фото: Издательство «Пресса»
Жители поселка Орловский Пронского района снова пожаловались на загрязнение Керди. По их мнению, в воду опять попали ядовитые стоки от михайловского предприятия ООО «Биофармкомбинат», пишет издательство «Пресса».
Представители районной администрации подали заявления в министерство природопользования области, в отдел охраны водно-биологических ресурсов и межрайонную природоохранную прокуратуру.
Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово
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