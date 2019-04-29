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13:01, 29 апреля 2019 1 618
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Жители Пронского района снова пожаловались на загрязнение Керди

Жители Пронского района снова пожаловались на загрязнение Керди

Фото: Издательство «Пресса»

Жители поселка Орловский Пронского района снова пожаловались на загрязнение Керди. По их мнению, в воду опять попали ядовитые стоки от михайловского предприятия ООО «Биофармкомбинат», пишет издательство «Пресса».

Представители районной администрации подали заявления в министерство природопользования области, в отдел охраны водно-биологических ресурсов и межрайонную природоохранную прокуратуру.

Напомним, в июле 2018 года в реке Кердь Пронского района массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. В соцсетях рязанец Олег Розов разместил видео и пожаловался на сбросы в воду химических отходов.

Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Оказалось, что ООО «Биофармкомбинат», расположенное в Михайловском районе, сбросило в реку химические вещества. Протяженность загрязненного участка составила 16 километров.

Минприродопользования региона обратилось в суд, чтобы закрыть предприятие «Биофармкомбинат». Проверка показала, что в реке в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода, на стоках предприятия — в 13 раз.

Предприятие оштрафовали на 80 тысяч рублей, а затем еще на 90 тысяч.


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