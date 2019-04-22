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Озеро «Дикая утка» начали осушать. Об этом рассказали журналисты телеканала «Город».
В сюжете говорится, что о продолжении работ рассказали местные жители.
На территории озера выкопали траншею, с помощью которой воду выводят в другое место.
Напомним, зимой активисты рассказали, что озеро с гнездами чаек
После этого министр природопользования Рязанской области Сергей Абрамов сказал, что складирование мусора
Уничтожением озера заинтересовалась
Также рязанец
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