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19:01, 22 апреля 2019 778
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Озеро «Дикая утка» начали осушать

Озеро «Дикая утка» начали осушать

Озеро «Дикая утка» начали осушать. Об этом рассказали журналисты телеканала «Город».

В сюжете говорится, что о продолжении работ рассказали местные жители.

На территории озера выкопали траншею, с помощью которой воду выводят в другое место.

Напомним, зимой активисты рассказали, что озеро с гнездами чаек начали засыпать землей.

После этого министр природопользования Рязанской области Сергей Абрамов сказал, что складирование мусора остановили.

Уничтожением озера заинтересовалась прокуратура.

Также рязанец создал петицию с требованием присвоить «Дикой утке» статус памятника природы.


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