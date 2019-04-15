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Ректора РГУ Андрея Минаева отпустили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.
В понедельник, 15 апреля, на заседании рассмотрели апелляцию адвоката ректора РГУ об изменении меры пресечения.
Суд заменил ее на домашний арест, Минаева освободили из-под стражи.
Ранее защита ректора РГУ
Напомним, 1 апреля ректора
По версии следствия, руководство вуза
Проректора РГУ Кирьянову
5 апреля суд над ректором
Позже решение
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