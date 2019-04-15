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15:36, 15 апреля 2019 1 124
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Андрея Минаева отпустили под домашний арест

Андрея Минаева отпустили под домашний арест

Ректора РГУ Андрея Минаева отпустили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

В понедельник, 15 апреля, на заседании рассмотрели апелляцию адвоката ректора РГУ об изменении меры пресечения.

Суд заменил ее на домашний арест, Минаева освободили из-под стражи.

Ранее защита ректора РГУ попросила прекратить его уголовное преследование.

Напомним, 1 апреля ректора Андрея Минаева и проректора Елену Кирьянову задержали по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч. Более миллиона рублей пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации.

Проректора РГУ Кирьянову отпустили под подписку о невыезде. 3 апреля суд не избрал меру пресечения для Минаева и продлил срок задержания.

5 апреля суд над ректором начался с аплодисментов выпускников РГУ. Через адвоката они передали судье около 380 подписей с просьбой избрать руководителю вуза меру пресечения, не связанную с лишением свободы, но в итоге суд закончился арестом.

Позже решение обжаловали.


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