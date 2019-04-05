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16:38, 5 апреля 2019 1 722
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Минаева арестовали в зале суда

Минаева арестовали в зале суда

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Андрея Минаева арестовали в зале суда. Меру пресечения для ректора РГУ имени С.А.Есенина избрал Советский суд в пятницу, 5 апреля. Минаева отправили в СИЗО до 31 мая.

Постановление может быть обжаловано в течение трех суток.

Напомним, ректора Андрея Минаева и проректора Елену Кирьянову задержали по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, руководство вуза предупредило более десяти деканов о том, что их должны фиктивно премировать. В бухгалтерских документах они расписывались за получение 104 тысяч рублей, а себе оставляли только десять тысяч. Более миллиона рублей пошли на прием проверяющей комиссии, чтобы повлиять на результат аккредитации.

Проректора РГУ Кирьянову отпустили под подписку о невыезде. В среду, 3 апреля, суд не избрал меру пресечения для Минаева и продлил задержание.

В пятницу, 5 апреля, суд над ректором начался с аплодисментов выпускников РГУ. Через адвоката они передали судье около 380 подписей с просьбой избрать руководителю вуза меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Напомним, Минаев стал ректором РГУ в мае 2017 года.


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