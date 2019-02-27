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8:47, 27 февраля 2019 128
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Рязанское предприятие вновь оштрафовали за загрязнение реки 1

Рязанское предприятие вновь оштрафовали за загрязнение реки

Фото: Издательство «Пресса»

Предприятие «БиоФармКомбинат» вновь оштрафовали за загрязнение реки Амшанка в Пронском районе. Об этом сообщила пресс-служба Михайловского райсуда.

В пробах сточных вод нашли превышенную концентрацию опасных соединений. Суд оштрафовал «БиоФармКомбинат» по части 1 статьи 8.14 КоАП («Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты») на 90 тысяч рублей.

Постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее предприятие оштрафовали на 80 тысяч рублей.

Напомним, в июле в реке Кердь Пронского района массово погибла рыба. В августе ситуация повторилась. В соцсетях рязанец Олег Розов разместил видео и пожаловался на сбросы в воду химических отходов.

Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Оказалось, что ООО «Биофармкомбинат», расположенное в Михайловском районе, сбросило в реку химические вещества. Протяженность загрязненного участка составила 16 километров.

Минприродопользования региона обратилось в суд, чтобы закрыть предприятие «Биофармкомбинат». Проверка показала, что в реке в 200 раз превышено предельно допустимое значение биологического потребления кислорода, на стоках предприятия — в 13 раз.


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