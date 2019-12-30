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13:16, 30 декабря 2019 575
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Парк напротив мэрии в Рязани не откроют до Нового года

Парк напротив мэрии в Рязани не откроют до Нового года

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Парк напротив мэрии в Рязани не откроют до Нового года. В понедельник, 30 декабря, входы в Верхний городской сад огорожены строительной сеткой.

На территории зеленой зоны большая часть плитки уже выложена, на входе около мэрии появились пандус и лестница, начали устанавливать лавочки с подсветкой. Однако мощение на входе около остановки «Филаромния» до сих пор не завершилось.

На момент публикации новости рабочих в парке не было.

Напомним, по проекту в парке должны замостить все дорожки плиткой трех цветов, заменить основание у памятника Ленину, а также поменять облицовку памятника Есенину. Работы оцениваются в 45 миллионов.

Сроки благоустройства завершились еще 12 декабря. Ранее подрядчик обещал завершить работы до Нового года.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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