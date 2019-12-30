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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Парк напротив мэрии в Рязани не откроют до Нового года. В понедельник, 30 декабря, входы в Верхний городской сад огорожены строительной сеткой.
На территории зеленой зоны большая часть плитки уже выложена, на входе около мэрии появились пандус и лестница, начали устанавливать лавочки с подсветкой. Однако мощение на входе около остановки «Филаромния» до сих пор не завершилось.
На момент публикации новости рабочих в парке не было.
Напомним, по проекту в парке
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.