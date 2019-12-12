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17:36, 12 декабря 2019 311
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Подрядчик объяснил срыв сроков благоустройства парка около мэрии в Рязани

Подрядчик объяснил срыв сроков благоустройства парка около мэрии в Рязани

Подрядчик объяснил срыв сроков благоустройства парка около мэрии в Рязани. Директор ООО «Каменный век» Лев Антонов рассказал, что работы ориентировочно завершат 17 декабря.

«В процессе благоустройства мы столкнулись с большим количеством коммуникаций в парке, часть которых не была отмечена на план-схемах. В частности недавно рабочие обнаружили кабель Управления рязанского троллейбуса, перенос которого занял бы несколько недель. Все эти проблемы влияют на сроки работ», — отметил Антонов.

При этом он заявил, что работы в парке ведутся в две смены: с 8 до 19 часов укладывается плитка, а в ночное время прогревается бетон.

Напомним, сроки благоустройства истекли 10 декабря.


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