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17:58, 30 декабря 2019 313
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Подрядчик прокомментировал открытие парка напротив рязанской мэрии

Подрядчик прокомментировал открытие парка напротив рязанской мэрии

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Подрядчик заявил об открытии парка напротив мэрии. В понедельник, 30 декабря, в «Наташкином парке» закончилась реконструкция, заявил РЗН. инфо представитель подрядной организации «Аквилон-Р» Вячеслав Безручко.

Он сообщил, что во второй половине дня зеленую зону открыли от строительной сетки и все работы завершились.

В парке остались огороженные места, но это «вторая очередь реконструкции», которую должны закончить в 2020 году.

Журналист РЗН. инфо побывал в парке напротив мэрии в первой половине дня 30 декабря.

Входы в зеленую зону на тот момент еще были огорожены строительной сеткой, а охранник заявил, что в парке находиться небезопасно из-за неубранной техники.

После 14:00 в понедельник, 30 декабря, входы в Верхний городской сад открыли.

По проекту в парке должны замостить все дорожки плиткой трех цветов, заменить основание у памятника Ленину, а также поменять облицовку памятника Есенину. Работы оцениваются в 45 миллионов. Сроки благоустройства завершились еще 12 декабря. Ранее подрядчик обещал завершить работы до Нового года.


© RZN.info

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