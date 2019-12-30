Подрядчик прокомментировал открытие парка напротив рязанской мэрии

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Подрядчик заявил об открытии парка напротив мэрии. В понедельник, 30 декабря, в «Наташкином парке» закончилась реконструкция, заявил РЗН. инфо представитель подрядной организации «Аквилон-Р» Вячеслав Безручко.
Он сообщил, что во второй половине дня зеленую зону открыли от строительной сетки и все работы завершились.
В парке остались огороженные места, но это «вторая очередь реконструкции», которую должны закончить в 2020 году.
Журналист РЗН. инфо
Входы в зеленую зону на тот момент еще были огорожены строительной сеткой, а охранник заявил, что в парке находиться небезопасно из-за неубранной техники.
После 14:00 в понедельник, 30 декабря, входы в Верхний городской сад
По проекту в парке
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Вопрос, кто будет контролировать использование такой колоссальной суммы частной компанией, остается открытым.