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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани не смогли вовремя отремонтировать парк около мэрии. Благоустройство Верхнего городского сада началось месяц назад, и, согласно госконтракту, должно было завершиться до 10 декабря.
Однако в четверг, 12 декабря, работы в парке продолжаются. Рабочие уже подготовили поверхность для мощения и продолжают укладывать плитку.
Напомним, по проекту в парке
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