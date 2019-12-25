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11:11, 25 декабря 2019 372
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Полиция попросила прекратить дело против хозяина пса Мухтара, но суд отказал

Полиция попросила прекратить дело против хозяина пса Мухтара, но суд отказал

Полиция попросила прекратить дело против хозяина пса Мухтара из Сасовского района. Об этом в среду, 25 декабря, сообщили в областной прокуратуре.

Там отметили, что полиция ходатайствовала о прекращении уголовного дела с назначением штрафа, прокуратура также поддержала это решение. Сасовский суд ходатайство не удовлетворил и отправил дело на дальнейшее расследование.

Напомним, по версии следствия, 13 августа на улице села Гавриловское Сасовского района 49-летний местный житель забил вилами свою собаку. С травмами Мухтара госпитализировали, а позже прооперировали.

Зоозащитники потребовали наказать владельца пса, делом занялась Генпрокуратура, материалы передали в суд.

Сасовцы, в свою очередь, собирали подписи в поддержку подозреваемого.


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