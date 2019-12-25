Полиция попросила прекратить дело против хозяина пса Мухтара, но суд отказал

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Полиция попросила прекратить дело против хозяина пса Мухтара из Сасовского района. Об этом в среду, 25 декабря, сообщили в областной прокуратуре.
Там отметили, что полиция ходатайствовала о прекращении уголовного дела с назначением штрафа, прокуратура также поддержала это решение. Сасовский суд ходатайство не удовлетворил и отправил дело на дальнейшее расследование.
Напомним, по версии следствия, 13 августа на улице села Гавриловское Сасовского района 49-летний местный житель
Зоозащитники потребовали
Сасовцы, в свою очередь,
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