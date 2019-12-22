«Очередной акт вандализма». Варламов прокомментировал снос деревянного дома на улице Право-Лыбедской

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Блогер Илья Варламов отреагировал на
Варламов назвал снос дома «очередным актом вандализма». Он рассказал, что рязанские активисты пытались добиться признания дома объектом культурного наследия, поскольку «в нем проживали известные в Рязани люди — Елагин Александр Васильевич и Софья Филипповна, которые внесли огромный вклад в дореволюционную жизнь города».
До этого активисты предлагали открыть в доме музей, сообщил Варламов.
Блогер опубликовал фото дома 2016 и 2019 годов, чтобы показать его состояние.
«Он также оказался никому не нужен. Его расселили, после чего его настиг пожар. В ноябре этого года городские власти прикрыли фасад здания баннером», — написал Варламов, добавив также фото нескольких других деревянных зданий, которые снесли в Рязани.
По словам блогера, ценность представляло не само здание, а среда.
«У нас до сих пор есть представление, что ценно отдельное здание. Оно памятник, мы его не трогаем. А рядом неказистое, поэтому мы можем его снести. Но это совсем не так! На самом деле ценность представляет не отдельное здание, а среда. Еще раз, сохранять нужно не отдельные здания, а среду», — заявил автор.
Напомним, Варламов
Губернатор Николай Любимов тогда ответил Варламову, что деревянные дома в центре снесли в 80-х годах. На это блогер
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