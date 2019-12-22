«Очередной акт вандализма». Варламов прокомментировал снос деревянного дома на улице Право-Лыбедской

Блогер Илья Варламов отреагировал на снос деревянного дома на улице Право-Лыбедской. Свой комментарий он опубликовал на сайте LiveJournal.

Варламов назвал снос дома «очередным актом вандализма». Он рассказал, что рязанские активисты пытались добиться признания дома объектом культурного наследия, поскольку «в нем проживали известные в Рязани люди — Елагин Александр Васильевич и Софья Филипповна, которые внесли огромный вклад в дореволюционную жизнь города».

До этого активисты предлагали открыть в доме музей, сообщил Варламов.

Блогер опубликовал фото дома 2016 и 2019 годов, чтобы показать его состояние.

«Он также оказался никому не нужен. Его расселили, после чего его настиг пожар. В ноябре этого года городские власти прикрыли фасад здания баннером», — написал Варламов, добавив также фото нескольких других деревянных зданий, которые снесли в Рязани.

По словам блогера, ценность представляло не само здание, а среда.

«У нас до сих пор есть представление, что ценно отдельное здание. Оно памятник, мы его не трогаем. А рядом неказистое, поэтому мы можем его снести. Но это совсем не так! На самом деле ценность представляет не отдельное здание, а среда. Еще раз, сохранять нужно не отдельные здания, а среду», — заявил автор.

Напомним, Варламов раскритиковал Рязань после визита в начале октября 2019 года. По его словам, город превращают в «рядовую вычурную замухрышку».