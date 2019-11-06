О сокращениях, зарплате и новом директоре. Как прошла встреча работников УРТ с мэрией

— Доброе утро.

— А оно доброе?

— Сейчас проверим.

В холодном помещении актового зала обанкротившейся «Автоколонны № 1310» при глубоком выдохе образуется пар. Народ неспешно подтягивается в ожидании решения своих проблем. Они настроены решительно: если их условия не выполнят, то дело дойдет до забастовки.

К собравшейся сотне человек выходит начальник управления транспорта Андрей Михно, который сразу выделил «обозначенные проблемы».

Он пообещал, что работникам УРТ вернут бесплатный проезд, но теперь через транспортные карты, а не удостоверения. Михно пояснил, что эта мера нужна, чтобы исключить случаи проезда по поддельным документам.

«И правильно! Половине города сделали документы!» — поддерживает кто-то из толпы.

Еще одним наболевшим вопросом для работников стала зарплата. Водители признаются, что получают по 25-30 тысяч в месяц.

Михно пообещал, что кондукторы получат надбавку в 10% за «высокие ступеньки» на ПАЗиках и 22% от тарифной ставки на маршрутах с низким пассажиропотоком: №№ 1,3, 7, 10 и 13.

«По зарплате остальных работников. У нас основные затраты предприятия: электроэнергия, топливо и зарплата. Когда мы проведем оптимизацию, тогда количество коммерческих автобусов уменьшится в разы, примерно, один к трем. Тогда пассажиропоток вырастит и все свободные деньги пойдут на повышение зарплаты сотрудников. Это затронет только водителей, кондукторов и ремонтных рабочих», — заявил Михно.

Третьим наболевшим вопросом для работников стало закрытие конечных станций. Из-за этого водители и кондукторы не «могут сходить в туалет или разогреть еду на обед».

Как пояснил Михно, комнаты отдыха попали в конкурсную массу обанкротившейся автоколонны, поэтому их «на время пришлось закрыть».

«''УРТ'' намерено выкупить конечные станции. Я приложу все усилия, чтобы конечная на Новоселов № 60 заработала до конца недели. Туда вернутся и микроволновка, и стол со стульями, но уже от ''УРТ''. Сложности могут возникнуть лишь со станциями рядом с ТЦ ''Круиз'', ''Глобус'' и ''М5 Молл'', но лишь в согласовании с торговыми центрами», — отметил чиновник.

Поле этого из толпы потянулся гул и жалобы без адресата. На них среагировал Михно: «За все это время ни один не написал, не позвонил в управление транспорта».

После этого собравшиеся впервые вспомнили о новом и.о. директора Алексее Розвезеве. Его назначили более месяца назад, без огласки. А ранее он в роли представителя коммерческого перевозчика передавал в «УРТ» 40 новых ПАЗиков и МАЗов.

Розвезев присутствовал на собрании, но сесть во главу стола не решился, а занял место в первом ряду.

«Давно просили познакомиться с директором. А он у нас инкогнито. Фигаро тут, Фигаро там. Мы можем его и послать… не зная в лицо», — заявила один из кондукторов «УРТ».

После этого от работников посыпались и другие предложения, которые начальник управления транспорта записывал в свой блокнот и обещал проработать.

Собравшиеся жаловались на то, что самые денежные маршруты забрали «новые МАЗики и ПАЗики от коммерческого перевозчика», предлагали улучшить конкретные маршруты, а также снизить проезд для муниципального транспорта и повысить для маршруток.

«Люди даже рубль ищут на проезд. Я помню еще проезд стоил 4 рубля, а ПАЗики — 6. Люди говорили, что им выгоднее два раза на автобусе проехать. А когда цены сравнялись, то и предприятие стало терпеть убытки. У вас одни статисты сидят, а не экономисты», — заявила женщина с «высшим экономическим образованием», которая работает кондуктором, а ранее трудилась водителем в «УРТ».

После работники вновь вспомнили про нового директора, но Розвезев продолжал молчать в первом ряду.

На встречу пришли и депутаты гордумы, один из которых поинтересовался «почему в помещении холодно». По словам Михно, у автоколонны задолженность за газ и решить эту проблему не получается уже три месяца.

Чиновник заявил, что не хочет вешать долг за газ на «УРТ», но пообещал установить тепловые пушки.

Михно несколько раз настоятельно просил, чтобы обсуждение не перерастало в дебаты, но встреча продолжала обрастать новыми темами: троллейбусы из Москвы, работа коммерческих перевозчиков.

«Перед нами едут маршрутки, которые знают наше время и перед нами на остановках забирают народ», — отметили водители.

Тут из толпы вышел мужчина, которому зааплодировал весь зал. Предположительно, именно он предложил выдвинуть руководству ультиматум.

«Я считаю, что в городе нужен один человек, который занялся бы этим вопросом: работой коммерческих перевозчиков и муниципального транспорта. Пусть он представит свою концепцию и все будут ей следовать. Нужно договариваться с коммерцией», — заявил он.

Михно поддержал его и предложил войти в общественный совет при администрации города, который займется новой концепцией развития транспорта в Рязани, которую уже два года не могут утвердить.

Еще одну важную тему затронули в самом конце собрания. Оказалось, что лишь 2/3 сотрудников «Автоколонны №1310» перевели в «УРТ», а остальные остались без работы. Это около 150 человек.

«Если состав автоколонны полностью перевести в „УРТ“, то мы тоже его обанкротим, — заявил Михно. — Нынешнего штата полностью хватает для работы муниципального транспорта. Всех работников перевели с соблюдением всех норм и законов. Кто хотел, писал заявления и переводился».

— Вы нас выкинули. Я проработала 22 года кондуктором.

— Вы готовы пойти на троллейбус?

— Нет, я хочу на автобус.

Михно предложил завершить встречу и вновь собраться через две недели.

В зале в третий раз вспомнили про нового директора и посетовали, что так и не познакомились с ним.

Депутаты и журналисты также пытались наладить диалог с Алексеем Розвезевым, но сделать это так и не получилось.

«За Михно спрятался и умотал», — донеслось из толпы, которая потянулась на выход.