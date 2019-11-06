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Работникам УРТ вернут бесплатный проезд. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил начальник управления транспорта Андрей Михно.
Однако теперь удостоверения не будет достаточно, чтобы бесплатно проехать на автобусе и троллейбусе. Каждый работник получит автоматизированную карту «Умка», которая зафиксирует все поездки.
«Таким образом мы хотим исключить те случаи, когда проезжают по поддельным документам», — заявил Михно. Он пообещал раздать карты для проезда до 15 ноября, а до этого срока работники продолжат бесплатно ездить по удостоверениям.
Напомним, в октябре сотрудникам рязанской автоколонны и УРТ
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