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12:55, 28 октября 2019 308
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Управление рязанского троллейбуса возглавил ранее судимый за взятку в 15 тысяч

Управление рязанского троллейбуса возглавил ранее судимый за взятку в 15 тысяч

Управление рязанского троллейбуса возглавил ранее судимый за взятку в 15 тысяч Алексей Розвезев. С октября он стал исполняющим обязанности директора «УРТ», сообщили в пресс-службе мэрии.

С 2009 года Розвезев работал государственным инспектором Ространснадзора по Тверской области. В 2016 его осудили за взятку в 15 тысяч рублей от перевозчика и назначили штраф в размере 1,4 миллионов. С 2018 года Розвезев руководил компаниями-перевозчиками в Тверской области: ООО «СВТК» и ООО «М «ТрансАвто».

Отметим, что в сентябре Розвезев презентовал рязанским журналистам 40 автобусов в качестве представителя фирмы, которая передает в УРТ технику по инвестиционному соглашению.


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