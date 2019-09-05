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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Рязань получила 40 автобусов с кондиционерами. В четверг, 5 сентября, их презентовали для журналистов.
Автобусы получило УРТ, которое поглотило «
Низкопольные автобусы марки «МАЗ» 2016-2019 годов выпуска вмещают 72 людей, оборудованы видеонаблюдением, кондиционерами и предназначены для перевозки инвалидов.
Пустить их по городским маршрутам планируют на следующей неделе.
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