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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Около 150 рязанцев остались без работы после объединения УРТ и автоколонны. Об этом стало известно на встрече работников предприятия с начальником управления транспорта Андреем Михно, которая прошла в среду, 6 ноября.
«Если состав автоколонны полностью перевести в „УРТ“, то мы тоже его обанкротим, — заявил Михно. — Нынешнего штата полностью хватает для работы муниципального транспорта».
Он подчеркнул, что работников перевели с соблюдением всех норм и законов.
«Кто хотел, писал заявления и переводился», — заключил чиновник.
Ранее мэрия
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