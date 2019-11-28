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Чайки, найденные мертвыми на Борковском карьере, погибли от огнестрельных ранений. К такому выводу пришли специалисты рязанской ветлаборатории, пишет издательство «
По словам начальника отдела организации ветеринарного дела в четверг, 28 ноября, в станцию вновь поступили сообщения о рязанцев о гибели галок. На этот раз с улицы Октябрьской.
Проводить дальнейшее расследование собираются сотрудники РГУ имени Есенина.
«Чтобы найти виновных в гибели птиц, на следующей неделе мы обратимся с нашими данными и фото в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру», — отметила младший научный сотрудник лаборатории эволюционной экологии РГУ имени Есенина, орнитолог Елена Фионина.
Напомним, 19 ноября на Борковском карьере №3
Рязанцы
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.