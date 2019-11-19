На Борковском карьере зафиксировали массовую гибель чаек

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На Борковском карьере №3 нашли больше 10 мертвых чаек, среди которых серебристые и сизые краснокнижные. Об этом сообщил телеканал «
Причины гибели пока неизвестны, есть несколько версий: отстрел или отравление.
Орнитологи отмечают, что массовые падежи птиц зафиксировали также в городе.
«Версию с выбросом вредных веществ в воздух и смерти птиц по этой причине назвали маловероятной», — говорится в сообщении.
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