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14:15, 21 ноября 2019 603
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Массовую гибель птиц в Рязани прокомментировали орнитологи

Массовую гибель птиц в Рязани прокомментировали орнитологи

Массовую гибель птиц в Рязани прокомментировали орнитологи, пишет издательство «Пресса».

«С 10 ноября из разных районов Рязани мы получаем информацию о массовой гибели птиц. Речь идет о галках, а также сизых и серебристых чайках, которые занесены в Красную книгу Рязанской области. По предварительным подсчетам их погибло уже не менее 20. Галок — не менее 100″, — рассказала младший научный сотрудник лаборатории эволюционной экологии РГУ имени Есенина, орнитолог Елена Фионина.

Чтобы выяснить причины происходящего, три тушки сизых чаек орнитологи отвезли в ветеринарную лабораторию.

«По закону сотрудники лаборатории обязаны проводить анализы только на птичий грипп. Но поскольку случай вопиющий, нам пообещали сделать подробное исследование со вскрытием. Также в ветлаборатории нам рассказали, что уже сделали анализы погибших галок, птичий грипп не выявили», — добавила Фионина.

Напомним, во вторник, 19 ноября, на Борковском карьере №3 нашли больше 10 мертвых чаек, среди которых серебристые и сизые краснокнижные.

Рязанцы пожаловались на массовую гибель птиц в городе.

Фото из группы «ВКонтакте» «Рязанский клуб птицы»


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