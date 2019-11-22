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Фото: Издательство «Пресса»
Орнитологи нашли у погибших в Рязани птиц колотые раны,
Заключение лабораторных анализов появилось в четверг, 21 ноября.
«Колотая рана в области шеи, обильное кровотечение в грудной полости, смерть наступила от остановки сердца вследствие обильной кровопотери от внутреннего кровотечения», — отмечается в сообщении
Орнитологи рассказали, что заключение ветлаборатории нельзя распространять на всех погибших в Рязани за последние две недели птиц.
«Как ученый могу предположить, что массовая гибель галок и чаек могла произойти из-за отравления. Мы собираемся проводить дальнейшее расследование. В ближайшие дни к этой проблеме мы привлечем внимание зоозащитников и природоохранной прокуратуры», — сообщила младший научный сотрудник лаборатории эволюционной экологии РГУ имени Есенина, орнитолог Елена Фионина.
Напомним, во вторник, 19 ноября, на Борковском карьере №3
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