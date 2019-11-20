Рязанцы пожаловались на массовую гибель птиц в городе

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Рязанцы пожаловались на массовую гибель птиц. Соответствующие сообщения появились «ВКонтакте».
«Примерно шесть мертвых ворон насчитали сейчас (14:30) вдоль забора „Глобуса“ около „Прио-Лэнда“. Их травят?» — написала в посте рязанка.
В комментариях горожане отметили, что видели мертвых птиц еще в нескольких участках города.
Ранее на Борковском карьере №3
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