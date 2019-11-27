Ветеринарная лаборатория исследовала трупы погибших в Рязани птиц

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Трупы птиц, погибших в Рязани, исследовала Рязанская областная ветеринарная лаборатория. Об этом сообщило региональное минприроды в ответ на запрос RZN.info.
По обращению горожан о массовой гибели птиц специалисты выезжали 11 ноября на улицу Чкалова, где нашли пять трупов дикой птицы. 20 ноября ветеринары осмотрели территорию Борковского карьера №3, где также нашли пять трупов чаек. Все трупы направили в лабораторию для проверки на грипп.
Помимо этого, три трупа в лабораторию доставила рязанка, которая нашла мертвых птиц около Борковского карьера №3.
После вскрытия специалисты обнаружили, что пять трупов чаек получили гематомы в области шеи, множественные рваные раны в области клоаки и хвоста, на коже трех трупов чаек нашли колотые раны с рваными краями.
В заключении указали, что причиной смерти стала «острая сердечная недостаточность на фоне внутреннего обильного кровотечения».
Инфекций в трупах птиц не нашли.
Напомним, 19 ноября на Борковском карьере №3
Рязанцы
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