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9:53, 27 ноября 2019 795
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Ветеринарная лаборатория исследовала трупы погибших в Рязани птиц

Ветеринарная лаборатория исследовала трупы погибших в Рязани птиц

Трупы птиц, погибших в Рязани, исследовала Рязанская областная ветеринарная лаборатория. Об этом сообщило региональное минприроды в ответ на запрос RZN.info.

По обращению горожан о массовой гибели птиц специалисты выезжали 11 ноября на улицу Чкалова, где нашли пять трупов дикой птицы. 20 ноября ветеринары осмотрели территорию Борковского карьера №3, где также нашли пять трупов чаек. Все трупы направили в лабораторию для проверки на грипп.

Помимо этого, три трупа в лабораторию доставила рязанка, которая нашла мертвых птиц около Борковского карьера №3.

После вскрытия специалисты обнаружили, что пять трупов чаек получили гематомы в области шеи, множественные рваные раны в области клоаки и хвоста, на коже трех трупов чаек нашли колотые раны с рваными краями.

В заключении указали, что причиной смерти стала «острая сердечная недостаточность на фоне внутреннего обильного кровотечения».

Инфекций в трупах птиц не нашли.

Напомним, 19 ноября на Борковском карьере №3 нашли больше десяти мертвых чаек, среди которых серебристые и сизые краснокнижные.

Рязанцы пожаловались на массовую гибель птиц в городе. Позже эту ситуацию прокомментировали орнитологи. У некоторых птиц нашли колотые раны.


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