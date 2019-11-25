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15:38, 25 ноября 2019 256
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Убийца рязанского ветерана украл у погибшего документы, пистолет и массажер

Убийца рязанского ветерана украл у погибшего документы, пистолет и массажер

Убийца рязанского ветерана и его супруги украл у погибших документы, пистолет и массажер.

Об этом в понедельник, 25 ноября, во время судебного заседания по продлению меры пресечения сообщил следователь по делу.

Родственница погибших сообщила во время допроса, что из квартиры похитили документы удостоверяющие личности, электрический массажер, пневматический пистолет и кошелек с 10 тысячами. Сама пострадавшая просила рассмотреть дело без ее участия.

Следствие также установило, что подозреваемый Максим Куприн ударил погибших несколько раз молотком по голове. Орудие преступления он выкинул в овраг, оставив на молотке кровь.

Также в овраге обнаружили украденный кошелек, на котором нашли следы подозреваемого.

Ранее Куприн просил опустить его под домашний арест, но суд оставил его в СИЗО.

Напомним, тела погибших Павла и Риммы Макеевых нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.

Утром в среду, 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве нашли. Им оказался 20-летний рязанец.

Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу подозревают в нескольких преступлениях. Рязанец признался, что принял наркотики перед убийством.


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