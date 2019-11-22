В рязанском наркодиспансере вернули старые цены на медсправки для водителей

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В пятницу, 22 ноября, в рязанском наркодиспансере не стали повышать цены на медсправки для водителей. Соответствующий приказ федерального Минздрава вступил в силу 21 ноября.
Около входа в здание на улице МОГЭС повесили копию документа и объявление: «Вниманию граждан! Медицинские справки выдаются в прежнем порядке до 1 июля 2020 года».
Утром в наркодиспансере не оказалось длинной очереди, приема ожидали не более десяти человек.
Напомним,
Позже стало известно, что Минздрав
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