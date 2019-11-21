Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей

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Минздрав откладывает вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, передает
«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей», — написал замглавы ведомства Олег Салагай на в своем Telegram-канале.
Он добавил, что специалисты проведут «дополнительный анализ методов тестирования для обеспечения эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».
Напомним, цены на справки должны были
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