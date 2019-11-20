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10:27, 20 ноября 2019 2 173
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Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 1

Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей

На официальном сайте рязанского наркодиспансера опубликована информация о новых ценах на получение медсправок для водителей и кандидатов в водители. Нововведения вступают в силу с пятницы, 22 ноября.

Теперь обследование врачом психиатром-наркологом необходимо будет пройти в два этапа:

  • исследование биологических сред организма на наркотические вещества и злоупотребление алкоголем;
  • осмотр врачом психиатром-наркологом, оценка результатов лабораторного исследования и решение вопроса о допуске к управлению транспортным средством.

В день обращения рязанцы могут сдать анализы мочи и крови для лабораторных исследований, а через четыре рабочих дня — пройти осмотр у врача психиатра-нарколога, который оценит результаты лабораторного исследования и вынесет решение о допуске к управлению транспортным средством.

Новые цены на получение справок выглядят так:

Вождение (категории «М», «А», «А1», «В», «В1», «ВЕ»):

  • анализ крови на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — 2 800 рублей;
  • химико-токсикологическое исследование — 1 500 рублей;
  • нарколог — 500 рублей;
  • психиатр — 500 рублей;
  • медицинская комиссия — 700 рублей;
  • итого: 6 000 рублей.

Вождение (категории «С», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb», «С1», «D1», «С1E», «D1E»):

  • анализ крови на содержание карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — 2 800 рублей;
  • химико-токсикологическое исследование — 1 500 рублей;
  • нарколог — 500 рублей;
  • психиатр — 500 рублей;
  • медицинская комиссия — 1 500 рублей;
  • итого: 6 800 рублей.

Напомним, утром 20 ноября в больницах Рязанской области выстроились очереди из желающих получить справки по старой цене.


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