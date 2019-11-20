Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей

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На официальном сайте рязанского наркодиспансера опубликована информация о новых ценах на получение медсправок для водителей и кандидатов в водители. Нововведения вступают в силу с пятницы, 22 ноября.
Теперь обследование врачом психиатром-наркологом необходимо будет пройти в два этапа:
В день обращения рязанцы могут сдать анализы мочи и крови для лабораторных исследований, а через четыре рабочих дня — пройти осмотр у врача психиатра-нарколога, который оценит результаты лабораторного исследования и вынесет решение о допуске к управлению транспортным средством.
Новые цены на получение справок выглядят так:
Вождение (категории «М», «А», «А1», «В», «В1», «ВЕ»):
Вождение (категории «С», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb», «С1», «D1», «С1E», «D1E»):
Напомним, утром 20 ноября в больницах Рязанской области
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