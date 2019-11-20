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Рязанский наркодиспансер изменил время работы для выдачи медсправок. Об этом сообщил
Время продлили в связи с очередями за медсправками для замены водительского удостоверения.
20 и 21 ноября в отделении по адресу улица МОГЭС, дом №3-б справки будут с 8:00 до 20:00 (там можно пройти всю медкомиссию с заключением терапевта). Также справки можно получить по адресу Скорбященский проезд, дом №8 с 8:30 до 16:00 (там можно получить толлько заключение врача-нарколога, без прохождения медкомиссии).
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