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14:20, 20 ноября 2019 160
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Рязанский наркодиспансер изменил время работы для выдачи медсправок

Рязанский наркодиспансер изменил время работы для выдачи медсправок

Рязанский наркодиспансер изменил время работы для выдачи медсправок. Об этом сообщил сайт медучреждения.

Время продлили в связи с очередями за медсправками для замены водительского удостоверения.

20 и 21 ноября в отделении по адресу улица МОГЭС, дом №3-б справки будут с 8:00 до 20:00 (там можно пройти всю медкомиссию с заключением терапевта). Также справки можно получить по адресу Скорбященский проезд, дом №8 с 8:30 до 16:00 (там можно получить толлько заключение врача-нарколога, без прохождения медкомиссии).

Напомним, рязанцы выстроились в очереди у медучреждений из-за подорожаний медицинских справок с 22 ноября. Позже появилось видео, снятое у рязанского наркодиспансера.

Новые цены можно посмотреть здесь.

Фото из группы «Новости Рязани ВКонтакте»


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