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11:13, 21 ноября 2019 1 021
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Рязанские водители начали занимать очередь у наркодиспансера около трех ночи 1

Рязанские водители начали занимать очередь у наркодиспансера около трех ночи

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Ночью в четверг, 21 ноября, рязанские водители начали занимать очередь у рязанского диспансера около трех ночи. Утром у входа в здание №3-б по улице МОГЭС перед открытием стояли больше пятисот человек, несмотря на то, что изменился график работы учреждения.

Очередь вышла на улицу и в соседние дворы. Те, кто замерзли, ждали в своих автомобилях или в фойе соседнего офисного здания.

По словам водителей, среди которых были пенсионеры, «повышение цены за справки — это откровенный грабеж».

«Я узнала про подорожание документа на работе, по телевизору сказали. Врач вышел и сказал, что они постараются принять всех. Думаю, после обеда и до нас очередь дойдет», — поделилась рязанка, пришедшая за справкой около восьми утра и оказавшаяся в третьей сотне желающих.

Отметим, что с 22 ноября цена на получение медсправок составит 6000 рублей (на категории «М», «А», «А1», «В», «В1», «ВЕ») и 6800 (на категории «С», «D», «CE», «DE», «Tm», «Tb», «С1», «D1», «С1E», «D1E»).

При этом, срок действия документа составляет один год.

Как отметил заведующий наркологическим отделением Андрей Тарасов, подорожание справки связано с количеством проводимых исследований и стоимостью реагентов.

«Такая очередь образовалась не только в Рязани, а по всей стране. Теперь людям предстоит сдавать анализ крови на наркотики и длительное употребление алкоголя. Думаю, что такая процедура вполне оправдана, учитывая сколько происходит ДТП по вине пьяных водителей. Вчера мы работали до вечера и приняли около шестисот человек. Сегодня здесь работают два врача, они выдают справки и проводят осмотр. Если люди будут прибывать, приедет еще один врач. Надеюсь, мы успеем принять всех», — рассказал Тарасов.

Напомним, цены на справки вырастут с 22 ноября.

Накануне наркодиспансер изменил время работы для выдачи справок.

Ранее появилось видео рязанцев, стоящих в очереди за медсправками для водителей около отделения на улице МОГЭС.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
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