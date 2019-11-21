Названа новая дата подорожания медсправок для водителей

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Минздрав России назвал дату официального подорожания медсправок для водителей. Приказ 942Н, зарегистрированный 21 ноября, опубликовали на
Отмечается, что из-за обеспокоенности граждан министр здравоохранения Вероника Скворцова приняла решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Документ уже подписан и зарегистрирован.
Специалисты намерены провести дополнительный анализ методов тестирования.
Согласно документу, изменения в приказ 344Н вступают в силу 1 июля 2020 года.
«Приказ [942Н] вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится на сайте.
Напомним,
Позже стало известно, что Минздрав
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