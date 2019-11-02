В деле Голунова засекретили материалы о проверке полицейских

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Часть материалов по уголовному делу о наркотиках, по которому обвинялся журналист Иван Голунов, засекретили. Об этом рассказал следователь на заседании суда, передает «
Речь идет об информации, касающейся проверки полицейских, которые задерживали корреспондента. Следователь также подчеркнул, что проводится расследование возможного превышения полномочий полицейскими. Сроки завершения проверки он не назвал.
Адвокат Голунова Сергей Бадамшин отметил, что фактически это означает отсутствие следственных мероприятий в отношении полиции, несмотря на четырехмесячный срок с момента преступления.
Напомним, Ивана Голунова
Позже еще один сверток нашли при обыске в квартире Голунова. Правозащитник рассказал, что к журналисту при задержании применили силу, однако вызывать «скорую» в отделение сотрудники полиции отказались.
В полиции сначала опубликовали девять фотографий наркотиков, найденных в квартире, а потом сами
В поддержку задержанного журналиста выступили ведущие газеты России и
Позже уголовное дело против журналиста
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