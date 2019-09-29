Генпрокурора России попросили проконтролировать расследование убийства ветерана в Рязани

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Замглавы думского комитета по безопасности Александр Хинштейн попросил генпрокурора Юрия Чайку проконтролировать расследование убийства убийства 91-летнего ветерана и его супруги в Рязани, передает
Напомним, тела мужчины и женщины 1928 и 1930 годов рождения с признаками насильственой смерти
Как стало известно RZN.info, речь идет о Павле Макееве. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
Ветерана
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