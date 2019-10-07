Рязанская полиция взяла отпечатки пальцев и слюну у мужчин в районе убийства ветерана Павла Макеева

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Рязанская полиция взяла отпечатки пальцев и слюну у мужчин в районе
Сотрудники брали отпечатки пальцев и слюну у мужчин 16-60 лет. Возрастной диапазон затем уменьшили до 25-50 лет.
Отмечается, что полиция, осуществляющая оперативно-розыскные мероприятия, перешла на усиленный режим работы. Также к мероприятиям привлекли непрофильных сотрудников.
Напомним, в Рязани
Тела погибших нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
С Павлом и Риммой Макеевыми
Генпрокурора России
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.