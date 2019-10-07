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13:26, 7 октября 2019 413
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Рязанская полиция взяла отпечатки пальцев и слюну у мужчин в районе убийства ветерана Павла Макеева

Рязанская полиция взяла отпечатки пальцев и слюну у мужчин в районе убийства ветерана Павла Макеева

Рязанская полиция взяла отпечатки пальцев и слюну у мужчин в районе убийства ветерана Павла Макеева. Об этом сообщил «Вид сбоку».

Сотрудники брали отпечатки пальцев и слюну у мужчин 16-60 лет. Возрастной диапазон затем уменьшили до 25-50 лет.

Отмечается, что полиция, осуществляющая оперативно-розыскные мероприятия, перешла на усиленный режим работы. Также к мероприятиям привлекли непрофильных сотрудников.

Напомним, в Рязани ищут водителей, проживающих рядом с домом, в котором убили ветерана и его супругу.

Тела погибших нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

С Павлом и Риммой Макеевыми простились в воскресенье, 29 сентября.

Генпрокурора России попросили проконтролировать расследование убийства.


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