В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой

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В воскресенье, 29 сентября, в Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны Павлом Макеевым, которого убили вместе с женой.
Павла и Римму Макеевых похоронили на Богородском кладбище. С погибшими простились представители органов власти, горожане, родственники и друзья. Усопших почтили минутой молчания и троекратными залпами.
Напомним, тела ветеранов нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. по факту убийства следователи
Генпрокурора России
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