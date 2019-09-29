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14:30, 29 сентября 2019 1 336
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В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой

В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой

В воскресенье, 29 сентября, в Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны Павлом Макеевым, которого убили вместе с женой.

Павла и Римму Макеевых похоронили на Богородском кладбище. С погибшими простились представители органов власти, горожане, родственники и друзья. Усопших почтили минутой молчания и троекратными залпами.

Напомним, тела ветеранов нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. по факту убийства следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Генпрокурора России попросили проконтролировать расследование убийства.


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