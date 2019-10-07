Любимов пообещал полмиллиона за информацию об убийстве ветерана и его супруги

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Рязанцам пообещали 500 тысяч рублей за информацию об
Глава региона попросил рязанцев помочь в раскрытии преступления. Он отметил, что следствию решил помочь меценат.
«Он заплатит 500 000 рублей за информацию, которая поможет в раскрытии преступления», — написал Любимов.
Губернатор добавил, что сейчас следственный комитет
Глава региона призвал всех, у кого есть данные, позвонить по телефонам СК:
«Такие преступления нельзя оставлять нераскрытыми. Преступники должны быть наказаны», — заключил губернатор.
Напомним, тела погибших нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).
С Павлом и Риммой Макеевыми
Генпрокурора России
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