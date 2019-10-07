Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:43, 7 октября 2019 401
 0    0

Любимов пообещал полмиллиона за информацию об убийстве ветерана и его супруги

Любимов пообещал полмиллиона за информацию об убийстве ветерана и его супруги

Рязанцам пообещали 500 тысяч рублей за информацию об убийстве рязанского ветерана Павла Макеева и его супруги Риммы. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщил губернатор Николай Любимов.

Глава региона попросил рязанцев помочь в раскрытии преступления. Он отметил, что следствию решил помочь меценат.

«Он заплатит 500 000 рублей за информацию, которая поможет в раскрытии преступления», — написал Любимов.

Губернатор добавил, что сейчас следственный комитет ищет записи видеорегистраторов с улиц Новаторов, Костычева, Птицеводов, Зафабричная в период с 20 по 27 сентября.

Глава региона призвал всех, у кого есть данные, позвонить по телефонам СК: 8 (4912) 21-81-69, +7 (910) 904-11-75.

«Такие преступления нельзя оставлять нераскрытыми. Преступники должны быть наказаны», — заключил губернатор.

Напомним, тела погибших нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

С Павлом и Риммой Макеевыми простились в воскресенье, 29 сентября.

Генпрокурора России попросили проконтролировать расследование убийства. Рязанская полиция взяла отпечатки пальцев и слюну у мужчин в районе убийства ветерана Павла Макеева.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Выбор и уход. Рязанцам рассказали, как правильно носить очки

Выбор и уход. Рязанцам рассказали, как правильно носить очки

Выбор качественной оптики — деликатный вопрос, без консультаций профессионалов здесь не обойтись.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 17 795
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 5 201
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 5
10:14, 26 сентября 2019 5 906
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 6 088
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
16:28, 29 сентября 2019 3 178
В Рязани курсант десантного училища выломал подъездную дверь. Видео 6
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум