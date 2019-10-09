Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:07, 9 октября 2019 474
 1    0

Полмиллиона за информацию об убийстве рязанских ветеранов выплачивать не будут

Полмиллиона за информацию об убийстве рязанских ветеранов выплачивать не будут

Полмиллиона за информацию об убийстве рязанских ветеранов выплачивать не будут. Подозреваемого удалось установить без посторонней помощи, сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

«Вся информация получена благодаря оперативно-следственным действиям правоохранительных органов», — отметили в ведомстве.

Напомним, губернатор Николай Любимов пообещал 500 тысяч за информацию об убийстве ветерана и его супруги. Он отметил, что следствию решил помочь меценат.

Тела погибших Павла и Риммы Макеевых нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.

Утром в среду, 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве нашли. Им оказался 20-летний рязанец.

Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу подозревают в нескольких преступлениях.

Рязанец признался, что принял наркотики перед убийством ветерана и его супруги


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Отвечает прокуратура. Дают ли отсрочку от армии при поступлении в магистратуру?

Отвечает прокуратура. Дают ли отсрочку от армии при поступлении в магистратуру?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 18 808
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 5 586
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 7
10:14, 26 сентября 2019 6 276
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ 1
14:44, 26 сентября 2019 6 295
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
16:28, 29 сентября 2019 3 638
В Рязани курсант десантного училища выломал подъездную дверь. Видео 7
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум