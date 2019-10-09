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Подозреваемый в убийстве рязанского ветерана и его супруги рос без матери. Об этом сообщает издательство «
По данным издания, 20-летний юноша рос с отцом и мачехой в одном из сел Пронского района. Семью характеризуют как положительную.
Напомним, тела погибших рязанских ветеранов и супруги нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.
Утром в среду, 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве
Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу
Рязанец признался, что
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.