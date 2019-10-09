Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:09, 9 октября 2019 394
 0    0

Подозреваемый в убийстве рязанского ветерана рос без матери — СМИ

Подозреваемый в убийстве рязанского ветерана рос без матери — СМИ

Подозреваемый в убийстве рязанского ветерана и его супруги рос без матери. Об этом сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на неофициальные источники.

По данным издания, 20-летний юноша рос с отцом и мачехой в одном из сел Пронского района. Семью характеризуют как положительную.

Напомним, тела погибших рязанских ветеранов и супруги нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.

Утром в среду, 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве нашли. Им оказался 20-летний рязанец.

Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу подозревают в нескольких преступлениях.

Рязанец признался, что принял наркотики перед убийством ветерана и его супруги.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Отвечает прокуратура. Дают ли отсрочку от армии при поступлении в магистратуру?

Отвечает прокуратура. Дают ли отсрочку от армии при поступлении в магистратуру?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 18 897
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
9:39, 9 октября 2019 2 483
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
14:40, 26 сентября 2019 5 613
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 7
10:14, 26 сентября 2019 6 297
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ 1
14:44, 26 сентября 2019 6 309
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум