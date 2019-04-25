Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов

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Представители рязанского училища ВДВ рассказали о причинах смены погон у курсантов.
По их словам, изменения коснулись исключительно правил ношения военнослужащими полевого камуфляжа (ВКПО). На офисной и парадной формах голубые погоны оставят.
«В соответствии с требованиями руководящих документов определяется ношение на полевой форме одежды съемных погон камуфлированного раскраса», — говорится в сообщении.
В училище также отметили, что это правило существует не для обезличивания военнослужащих, а для сохранения их жизни на поле боя.
Напомним, ранее рязанские десантники провели акцию около памятника Маргелову, куда
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