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14:45, 25 апреля 2019 2 310
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Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов

Представители ВДВ прокомментировали смену погон у курсантов

Представители рязанского училища ВДВ рассказали о причинах смены погон у курсантов.

По их словам, изменения коснулись исключительно правил ношения военнослужащими полевого камуфляжа (ВКПО). На офисной и парадной формах голубые погоны оставят.

«В соответствии с требованиями руководящих документов определяется ношение на полевой форме одежды съемных погон камуфлированного раскраса», — говорится в сообщении.

В училище также отметили, что это правило существует не для обезличивания военнослужащих, а для сохранения их жизни на поле боя.

Напомним, ранее рязанские десантники провели акцию около памятника Маргелову, куда принесли сорванные погоны. Позже они рассказали, почему решили сделать это.


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