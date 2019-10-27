Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:49, 27 октября 2019 158
 0    0

Обвиненного в избиении жены рязанского священника отстранили от службы

Обвиненного в избиении жены рязанского священника отстранили от службы

Фото: © RZN.info / Анна Шмакова

Обвиненного в избиении жены рязанского священника отстранили от службы. Указ об этом опубликовали на сайте епархии.

Документ митрополит Марк подписал в воскресенье, 27 октября. Владыка на год запретил клирику Казанского женского монастыря иерею Владимиру Покровскому проводить службы, благословлять и носить наперсный крест.

В указе говорится, что священник систематически нарушал церковную дисциплину, а именно злоупотреблял спиртным и «жестоко обращался с домочадцами».

Напомним, супруга Владимира Покровского написала заявление в полицию об избиении. Родственник женщины рассказал RZN.info, что у нее «гематомы по всему телу, сломан нос и сотрясение мозга». По словам мужчины, священник бил жену на глазах у четырех детей.

Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов назвал заявление жены рязанского священника об избиении «феминистским вбросом».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Смотри везде. В «Ростелекоме» рассказали о преимуществах интерактивного сервиса Wink

Если приобрести SIM-карту от «Ростелекома» до конца ноября 2019 года, можно получить годовую подписку на пакет из 101 телеканала в подарок.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:41, 18 октября 2019 6 615
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
14:54, 24 октября 2019 4 407
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:32, 20 октября 2019 5 436
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
15:06, 22 октября 2019 2 234
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 5
8:39, 24 октября 2019 2 265
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
Все новости
Голосования

Какую бытовую технику вы считаете самой бесполезной?

Окончание опроса: 30.10.2019
Архив голосований
Форум