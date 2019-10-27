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Фото: © RZN.info / Анна Шмакова
Обвиненного в избиении жены рязанского священника отстранили от службы. Указ об этом
Документ митрополит Марк подписал в воскресенье, 27 октября. Владыка на год запретил клирику Казанского женского монастыря иерею Владимиру Покровскому проводить службы, благословлять и носить наперсный крест.
В указе говорится, что священник систематически нарушал церковную дисциплину, а именно злоупотреблял спиртным и «жестоко обращался с домочадцами».
Напомним, супруга Владимира Покровского написала заявление в полицию об избиении. Родственник женщины рассказал RZN.info, что у нее «гематомы по всему телу, сломан нос и сотрясение мозга». По словам мужчины, священник
Ранее председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов назвал заявление жены рязанского священника об избиении «
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