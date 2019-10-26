В Рязани священник избил свою жену на глазах у детей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани иерей женского монастыря избил свою жену на глазах у детей. На фото, которые родственник прислал в редакцию RZN.info, видны «следы от ударов металлической ложки для обуви».
«Он ее ногами бил, об стену головой, швырял как тряпочку. Она ростом менее 150 см и весит менее 50 кг. Орал, что задушит. У нее синяки, гематомы по всему телу, сломан нос и сотрясение мозга», — рассказал мужчина.
По его словам, инцидент произошел на глазах у четверых детей. Они пытались заступаться за мать, но как отметил рязанец, священник «наорал на них и замахнулся».
«Сегодня с сотрудником полиции приходили за вещами, он вел себя агрессивно, силой пытался всех выгнать, оскорблял. Приезжал его отец, он встал на сторону сына. Вот такие „духовные“ люди служат в наших церквях», — заключил он.
Информация о случившемся выясняется.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Кораблине пенсионера ранили ножницами
|
cледующая новость →В мэрии отреагировали на замечание рязанца о дефектах арт-объекта на Почтовой
Пенсионер жил в квартире вместе с сыном, который состоял на учете в психдиспансере.