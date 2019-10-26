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8:44, 26 октября 2019 448
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В Рязани священник избил свою жену на глазах у детей

В Рязани священник избил свою жену на глазах у детей

В Рязани иерей женского монастыря избил свою жену на глазах у детей. На фото, которые родственник прислал в редакцию RZN.info, видны «следы от ударов металлической ложки для обуви».

«Он ее ногами бил, об стену головой, швырял как тряпочку. Она ростом менее 150 см и весит менее 50 кг. Орал, что задушит. У нее синяки, гематомы по всему телу, сломан нос и сотрясение мозга», — рассказал мужчина.

По его словам, инцидент произошел на глазах у четверых детей. Они пытались заступаться за мать, но как отметил рязанец, священник «наорал на них и замахнулся».

«Сегодня с сотрудником полиции приходили за вещами, он вел себя агрессивно, силой пытался всех выгнать, оскорблял. Приезжал его отец, он встал на сторону сына. Вот такие „духовные“ люди служат в наших церквях», — заключил он.

Информация о случившемся выясняется.


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