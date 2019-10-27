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19:47, 27 октября 2019 311
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Дмитрий Смирнов назвал заявление жены рязанского священника об избиении «феминистским вбросом»

Дмитрий Смирнов назвал заявление жены рязанского священника об избиении «феминистским вбросом»

Фото: Pixabay.com

Протоиерей Дмитрий Смирнов назвал заявление жены рязанского священника об избиении «феминистским вбросом». По словам председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, за «муссированием темы» стоят «некие некоммерческие организации», сообщает радио «Говорит Москва».

Смирнов считает, что СМИ искусственно раскручивают истории о жестокости священников.

«Это феминистский вброс. С помощью НКО закупают сотрудников нашей Думы и прессу. И они муссируют эти темы и при этом врут направо и налево. Просто это фейки такие… — уверен Смирнов. — Им нужно создать структуру, которая без суда и следствия будет входить в семью, ее разорять, отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам. Это конечная цель, которая уже воплощается и в Америке, и в Бельгии. Ярмарки устраивают для женщин, которые с помощью суррогатного материнства сейчас ими просто торгуют откровенно. Хотят то же самое делать у нас».

По словам протоиерея, священники совершают гораздо меньше проступков, чем представители рабочих профессий.

«А сколько за это время экскаваторщиков приложили силу к своим женам? Я думаю, больше раз в десять тысяч, потому что экскаваторщиков у нас в стране гораздо больше, чем священников, — сказал он. — Просто наша журналистская братия факты про священников перепостирует многажды, получается, что священники потеряли над собой контроль и лупят своих жен».

Напомним, супруга рязанского священника написала заявление в полицию. Родственник женщины рассказал RZN.info, что у нее «гематомы по всему телу, сломан нос и сотрясение мозга». По словам мужчины, священник бил жену на глазах у четырех детей.

Ранее сообщалось, что рязанская епархия проверит священника.


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