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Фото: Pixabay.com
Протоиерей Дмитрий Смирнов назвал заявление жены рязанского священника об избиении «феминистским вбросом». По словам председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, за «муссированием темы» стоят «некие некоммерческие организации», сообщает радио «
Смирнов считает, что СМИ искусственно раскручивают истории о жестокости священников.
«Это феминистский вброс. С помощью НКО закупают сотрудников нашей Думы и прессу. И они муссируют эти темы и при этом врут направо и налево. Просто это фейки такие… — уверен Смирнов. — Им нужно создать структуру, которая без суда и следствия будет входить в семью, ее разорять, отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам. Это конечная цель, которая уже воплощается и в Америке, и в Бельгии. Ярмарки устраивают для женщин, которые с помощью суррогатного материнства сейчас ими просто торгуют откровенно. Хотят то же самое делать у нас».
По словам протоиерея, священники совершают гораздо меньше проступков, чем представители рабочих профессий.
«А сколько за это время экскаваторщиков приложили силу к своим женам? Я думаю, больше раз в десять тысяч, потому что экскаваторщиков у нас в стране гораздо больше, чем священников, — сказал он. — Просто наша журналистская братия факты про священников перепостирует многажды, получается, что священники потеряли над собой контроль и лупят своих жен».
Напомним, супруга рязанского священника написала заявление в полицию. Родственник женщины рассказал RZN.info, что у нее «гематомы по всему телу, сломан нос и сотрясение мозга». По словам мужчины, священник
Ранее сообщалось, что рязанская епархия
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