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13:52, 29 октября 2019 114
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Избитую священником рязанку пригласили на ток-шоу к Малахову

Избитую священником рязанку пригласили на ток-шоу к Малахову

Фото: Pixabay.com

Избитую священником Владимиром Покровским рязанку пригласили на ток-шоу к Андрею Малахову. Об этом во вторник, 29 октября, RZN.info сообщили родственники пострадавшей.

По их словам, женщине поступает много звонков от СМИ.

«Очень много звонков от корреспондентов, в том числе от „Первого канала“, „России 1“. К Малахову приглашают очень настойчиво. Обычному-то человеку уже не по себе было бы. Ей бы отдохнуть от всего этого уже», — отметили родственники.

Также пострадавшей поступают звонки из епархии.

«Тоже часто звонят, сообщают о решениях по Покровскому. Интересовались здоровьем, спрашивали: не собирается ли забирать заявление из полиции. О подробностях у Любови тоже не очень удобно сейчас расспрашивать», — заключили собеседники.

Напомним, 24 октября, священник Владимир Покровский избил на глазах у четырех детей свою супругу.

Женщина написала заявление в полицию. Покровского на год отстранили от службы. Его отправили на послушание поваром в семинарию. Теперь женщина намерена развестись.


© RZN.info

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