Избитую священником рязанку пригласили на ток-шоу к Малахову

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Избитую священником Владимиром Покровским рязанку пригласили на ток-шоу к Андрею Малахову. Об этом во вторник, 29 октября, RZN.info сообщили родственники пострадавшей.
По их словам, женщине поступает много звонков от СМИ.
«Очень много звонков от корреспондентов, в том числе от „Первого канала“, „России 1“. К Малахову приглашают очень настойчиво. Обычному-то человеку уже не по себе было бы. Ей бы отдохнуть от всего этого уже», — отметили родственники.
Также пострадавшей поступают звонки из епархии.
«Тоже часто звонят, сообщают о решениях по Покровскому. Интересовались здоровьем, спрашивали: не собирается ли забирать заявление из полиции. О подробностях у Любови тоже не очень удобно сейчас расспрашивать», — заключили собеседники.
Напомним, 24 октября, священник Владимир Покровский
Женщина написала заявление в полицию. Покровского на год
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ ночь на среду в Рязанской области похолодает до -3 градусов
|
cледующая новость →Захламленную квартиру слепого рязанского пенсионера начали ремонтировать
5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.