Рязанец пожаловался на невыплату полумиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана

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В правительство Рязанской области обратился рязанец, сообщивший, что ему не выплатили обещанные полмиллиона рублей за помощь в раскрытии убийства ветерана с супругой. Об этом RZN.info сообщил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов. Он пояснил, что ранее в правительство пришло письмо от руководителя следственного управления по Рязанской области Владимира Никешкина, который сообщал, что «учитывая, что значимой информации от граждан, которая помогла бы в раскрытии преступления, не поступило, преступление раскрыто благодаря следователям и оперативным сотрудникам, вносим предложение перассмотреть вопрос о передаче обещанного денежного вознаграждения на лечение ветеранов Великой Отечественной».
Письмо передали меценату, который 16 октября
Как уточнил Денис Арапов, после этого в областное правительство пришел мужчина, который рассказал, что у него на руках есть благодарность от главы регионального следкома Никешкина за помощь в раскрытии нашумевшего убийства ветерана Павла Макеева и его супруги.
Подробная информация, как пообещал Арапов, появится позже.
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