RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Меценат выплатил обещанные полмиллиона за информацию об убийстве рязанских ветеранов. Об этом написал
«Отдельное спасибо тем, кто помог в поисках подозреваемых и установлении обстоятельств преступления. Обещанное меценатом вознаграждение выплачено», — говорится в посте.
Напомним, в СУ СКР по Рязанской области сообщали, что деньги за информацию об убийстве
Тела погибших Павла и Риммы Макеевых нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.
Утром в среду, 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве
Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу
Рязанец признался, что
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьVellcom group назвал финалистов конкурса «Дом моей мечты»
|
cледующая новость →Сорокина поднялась на второе место в медиарейтинге глав ЦФО
Специалисты ответили на вопросы потребителей.