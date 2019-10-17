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10:36, 17 октября 2019 585
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Меценат выплатил обещанные полмиллиона за информацию об убийстве рязанских ветеранов

Меценат выплатил обещанные полмиллиона за информацию об убийстве рязанских ветеранов

Меценат выплатил обещанные полмиллиона за информацию об убийстве рязанских ветеранов. Об этом написал губернатор Николай Любимов на своей странице «ВКонтакте».

«Отдельное спасибо тем, кто помог в поисках подозреваемых и установлении обстоятельств преступления. Обещанное меценатом вознаграждение выплачено», — говорится в посте.

Напомним, в СУ СКР по Рязанской области сообщали, что деньги за информацию об убийстве выплачивать не будут. Подозреваемого удалось установить без посторонней помощи.

Тела погибших Павла и Риммы Макеевых нашли в их квартире в четверг, 26 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК.

Утром в среду, 9 октября, стало известно, что подозреваемого в убийстве нашли. Им оказался 20-летний рязанец.

Ранее сообщалось, что предполагаемого убийцу подозревают в нескольких преступлениях.

Рязанец признался, что принял наркотики перед убийством ветерана и его супруги


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