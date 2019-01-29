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15:49, 29 января 2019 851
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Мое мнение важно. Рязанец через суд потребовал провести еще одни слушания по сносу «Барса на Есенина»

Мое мнение важно. Рязанец через суд потребовал провести еще одни слушания по сносу «Барса на Есенина»

Рязанец через суд потребовал провести еще одни слушания по сносу «Барса на Есенина». Об этом сообщил сайт Советского райсуда.

Мужчина обратился в суд с административным иском полагая, что процедура проведения публичных слушаний по поводу сноса здания и застройки территории была нарушена. А именно, «он был лишен права на обсуждение проекта и права повлиять на содержание решения администрации Рязани».

Он просил признать недействующим постановление мэрии «Об утверждении документации „Проект планировки территории в районе улиц Электрозаводская, Урицкого, Есенина, Грибоедова, Лермонтова в Советском районе города Рязани“» и обязать администрацию провести повторные публичные слушания.

Суд не нашел оснований для удовлетворения требований истца, так как решение было принято органом муниципального образования с соответствием нормативных правовых актов. Рязанцу отказали в иске.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения.

Напомним, на обсуждении рязанцы поддержали проект сноса «Барса на Есенина» и возведение на его месте многоэтажек, комиссия выдала положительное заключение.

После глава региона просил и.о. мэра Сергея Карабасова не спешить с реализацией предложения и еще раз провести обсуждение проекта. Администрация города, в свою очередь, проект одобрила.


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