Мое мнение важно. Рязанец через суд потребовал провести еще одни слушания по сносу «Барса на Есенина»

Рязанец через суд потребовал провести еще одни слушания по
Мужчина обратился в суд с административным иском полагая, что процедура проведения публичных слушаний по поводу сноса здания и застройки территории была нарушена. А именно, «он был лишен права на обсуждение проекта и права повлиять на содержание решения администрации Рязани».
Он просил признать недействующим постановление мэрии «Об утверждении документации „Проект планировки территории в районе улиц Электрозаводская, Урицкого, Есенина, Грибоедова, Лермонтова в Советском районе города Рязани“» и обязать администрацию провести повторные публичные слушания.
Суд не нашел оснований для удовлетворения требований истца, так как решение было принято органом муниципального образования с соответствием нормативных правовых актов. Рязанцу отказали в иске.
Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия решения.
Напомним, на обсуждении рязанцы
После глава региона