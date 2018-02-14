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Рязанцы поддержали снос «Барса на Есенина» для строительства многоэтажек. Во вторник, 13 февраля, в здании мэрии прошли публичные слушания о застройке в границах улиц Электрозаводской, Урицкого, Есенина, Грибоедова и Лермонтова.
Рязанцам предложили проект строительства жилого комплекса на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова предусматривает расширение первой до шести полос. В ходе реконструкции расширят участок между бассейном «Спартак» и перекрестком за счет территории бывшего ГСКБ, где сейчас находятся «Барс на Есенина» и другие торговые объекты, сделают бессветофорным поворот направо с улицы Есенина на Грибоедова. Также движение по улице между перекрестком и Театральной площадью должно стать полностью двухсторонним по две полосы в каждую сторону. Расширение проезжей части произойдет за счет вырубки одного ряда деревьев с высадкой новых саженцев на склоне около больницы №4.
Для разгрузки улиц в будущем намерены проложить несколько новых дорог: от улицы Есенина до улицы Фирсова, от Фирсова — до Лермонтова, от Вознесенской — до Окского проезда, от проезда — до развязки у ТЦ «Круиз», от Кальной — до Муромского шоссе.
Администрация Рязани разрешила использовать четыре участка на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова под застройку.
На сегодняшний день население микрорайона насчитывает около четырех тысяч горожан. В результате строительства оно увеличится еще на 4500 человек. Площадь застройки будет всего 3 гектара.
На слушания пришли более трехсот человек, при этом зарегистрировались 131. Большинство участников поддержали застройку микрорайона, девять рязанцев не согласились с проектом и один воздержался. Те, делегаты, что высказались «против», требовали уменьшить высоту застройки, а также построить новую школу и детский сад, а не расширять имеющиеся. Заключение комиссии опубликуют в «Рязанских ведомостях».