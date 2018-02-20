Снос «Барса на Есенина» для строительства многоэтажек одобрили по итогам слушаний. Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру утвердить проект планировки планировки территории в районе улиц Электрозаводская, Урицкого, Есенина, Грибоедова, Лермонтова.
Заключение официально опубликовали во вторник, 20 февраля.
Сами слушания прошли 13 февраля, из 131 участника большинство поддержали проект. Также поступило 2498 подписей в поддержку изменений.
Окончательное решение примет городская дума.