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8:10, 20 февраля 2018 4 109
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Снос «Барса на Есенина» для строительства многоэтажек одобрили по итогам слушаний 1

Снос «Барса на Есенина» для строительства многоэтажек одобрили по итогам слушаний

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Снос «Барса на Есенина» для строительства многоэтажек одобрили по итогам слушаний. Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру утвердить проект планировки планировки территории в районе улиц Электрозаводская, Урицкого, Есенина, Грибоедова, Лермонтова.

Заключение официально опубликовали во вторник, 20 февраля.

Проектом предусмотрено строительства жилого комплекса на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова и расширением первой до шести полос. Участок между бассейном «Спартак» и перекрестком будут расширять за счет территории бывшего ГСКБ, где сейчас находятся «Барс на Есенина».

Сами слушания прошли 13 февраля, из 131 участника большинство поддержали проект. Также поступило 2498 подписей в поддержку изменений.

Окончательное решение примет городская дума.


© RZN.info

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