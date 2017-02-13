Вместо «Барса на Есенина» хотят построить шесть высоток и паркинг с бассейном. Подробности проекта

На перекрестке рязанских улиц Есенина и Грибоедова планируют построить шесть жилых домов высотой больше 20 этажей. Это следует из материалов предстоящих публичных слушаний.
Высотки разместятся на территории площадью около 4 га, где сейчас находятся ТЦ «Барс на Есенина», «Строй Барс», «Апельсин», склады последнего, стоянка и заправка. Первые три этажа каждого здания займут магазины и другие общественные учреждения.
Помимо жилых домов, предусмотрено строительство четырехэтажного паркинга на 296 мест. В одном здании с ним разместится спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. Для машин запланированы также открытые стоянки в сумме на 105 мест и подземные паркинги под многоэтажками.
Застроить площадку рассчитывают в несколько этапов, начиная от улицы Фирсова.
Кроме того, инвестор предложил сделать полностью двусторонним движение по улице Есенина на участке между Театральной площадью и улицей Грибоедова.
Напомним, в среду, 15 февраля, в администрации Рязани (улица Радищева, дом №28) пройдут