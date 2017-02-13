Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:45, 13 февраля 2017 862
 1    0

Вместо «Барса на Есенина» хотят построить шесть высоток и паркинг с бассейном. Подробности проекта

Вместо «Барса на Есенина» хотят построить шесть высоток и паркинг с бассейном. Подробности проекта

На перекрестке рязанских улиц Есенина и Грибоедова планируют построить шесть жилых домов высотой больше 20 этажей. Это следует из материалов предстоящих публичных слушаний.

Высотки разместятся на территории площадью около 4 га, где сейчас находятся ТЦ «Барс на Есенина», «Строй Барс», «Апельсин», склады последнего, стоянка и заправка. Первые три этажа каждого здания займут магазины и другие общественные учреждения.

Помимо жилых домов, предусмотрено строительство четырехэтажного паркинга на 296 мест. В одном здании с ним разместится спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. Для машин запланированы также открытые стоянки в сумме на 105 мест и подземные паркинги под многоэтажками.

Застроить площадку рассчитывают в несколько этапов, начиная от улицы Фирсова.

Кроме того, инвестор предложил сделать полностью двусторонним движение по улице Есенина на участке между Театральной площадью и улицей Грибоедова.

Напомним, в среду, 15 февраля, в администрации Рязани (улица Радищева, дом №28) пройдут публичные слушания по проекту. Начало в 18 часов.


© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
16:45, 13 февраля 2017
Вместо «Барса на Есенина» хотят построить шесть высоток и паркинг с бассейном. Подробности проекта
15:30, 13 февраля 2017
В Соколовке на три дня отключат электричество
14:34, 13 февраля 2017
В Дашково-Песочне ликвидировали аварию на трубопроводе
13:43, 13 февраля 2017
В Калуге хотят полностью запретить въезд большегрузов
11:44, 13 февраля 2017
Больше 20 рязанских улиц остались без воды из-за прорыва трубопровода 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми

Дешевле и безопаснее. Топ-7 достоинств электроплит над газовыми 1

Выгоду использования электроплит подтверждают большинство их владельцев.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:09, 1 февраля 2017 24 175
Администратора «групп смерти» в ВК признали вменяемым
8:21, 12 февраля 2017 20 627
В центре Рязани произошла серьезная авария. Фото
11:08, 31 января 2017 17 663
В аварии в Приокском погиб трехлетний ребенок 12
8:31, 9 февраля 2017 16 198
СМИ сообщили о скорой отставке рязанского губернатора и назвали его преемника
16:59, 2 февраля 2017 14 923
Британская газета рассказала о 89-летнем хирурге рязанской больницы 13
Все новости
Голосования

Вы возьмете гектар на Дальнем Востоке?

Окончание опроса: 19.02.2017
Архив голосований
Форум