Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:49, 9 апреля 2018 504
 0    0

Мэрия разрешила снести «Барс на Есенина» для строительства многоэтажек

Мэрия разрешила снести «Барс на Есенина» для строительства многоэтажек

В пятницу, 6 апреля, на сайте администрации опубликовали постановление об утверждении проекта планировки территории в районе улиц Электрозаводской, Урицкого, Есенина, Грибоедова и Лермонтова.

Проект предусматривает строительство жилого комплекса на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова с расширением первой до шести полос. Участок между бассейном «Спартак» и перекрестком планируют расширить за счет территории бывшего ГСКБ, где сейчас находится «Барс на Есенина».

На слушаниях большинство рязанцев поддержали проект, комиссия также выдала положительное заключение.

Напомним, губернатор Николай Любимов просил и.о. мэра Сергея Карабасова не спешить с реализацией предложения и еще раз провести обсуждение проекта.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
9:49, 9 апреля 2018
Мэрия разрешила снести «Барс на Есенина» для строительства многоэтажек
8:57, 9 апреля 2018
Минстрой проверит расположение кинотеатров и детских игровых комнат в торговых центрах
8:28, 9 апреля 2018
Мусоровозы в Касимове и Пасха. Обзор новостей за выходные, 7-8 апреля
21:23, 8 апреля 2018
В Старожилове неизвестные похитили ограждение с нового футбольного поля
20:46, 8 апреля 2018
В рязанском «Дикси» обнаружили гнилые фрукты. Фото 3
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Куличи Рязанского кремля

Куличи Рязанского кремля

Чтобы узнать, как готовят главные символы предстоящий Пасхи в Рязани, корреспондент RZN.info отправился в пекарню при местной епархии.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:34, 31 марта 2018 54 495
В Рязани открылся центр единоборств. Фоторепортаж 4
11:50, 28 марта 2018 28 377
В Горроще микроавтобус столкнулся с «десяткой», есть пострадавшие 5
17:29, 1 апреля 2018 25 205
В Рязани снова эвакуировали ТРЦ «Премьер» 3
13:06, 28 марта 2018 23 880
В Рязани презентовали новые «экологичные» автобусы. Фото 4
12:11, 2 апреля 2018 19 286
В Рязани сдали первый жилой комплекс класса «Антитеррор»
Все новости
Голосования

Любимый фестиваль или рязанский праздник:

Окончание опроса: 10.04.2018
Архив голосований
Форум