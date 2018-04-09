Мэрия разрешила снести «Барс на Есенина» для строительства многоэтажек

В пятницу, 6 апреля, на сайте администрации опубликовали постановление об утверждении проекта планировки территории в районе улиц Электрозаводской, Урицкого, Есенина, Грибоедова и Лермонтова.
Проект предусматривает строительство жилого комплекса на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова с расширением первой до шести полос. Участок между бассейном «Спартак» и перекрестком планируют расширить за счет территории бывшего ГСКБ, где сейчас находится «Барс на Есенина».
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Напомним, губернатор Николай Любимов